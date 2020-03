Mascherine? Tutti le cercano La produzione è al collasso

Parliamo dei respiratori normalmente utilizzati come dispositivi di protezione individuale per i lavoratori, alcune delle quali hanno anche le caratteristiche per poter essere impiegate come barriera contro la diffusione del virus.

Tanto per intenderci quelle che normalmente si trovavano prima dell’emergenza nei negozi di antinfortunistica, ferramenta, hobby center, utensilerie e colorifici. Mascherine che oggi sono divenute introvabili quasi ovunque, e che, proprio perché utilizzate normalmente da artigiani ed industrie, stanno iniziando a creare in questi giorni seri problemi alle imprese. Basti pensare ad esempio, che una media azienda con 30 dipendenti che fa smaltimento di eternit ne consuma mediamente 1.500/2.000 ogni mese. Ma perché in questi giorni questi dispositivi che si sono scoperti essere un presidio che può efficacemente ridurre la diffusione del virus hanno i prezzi che sono letteralmente schizzati alle stelle?