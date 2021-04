«Materne, serve una vera parità o saremo costretti a chiudere»

Da 21 anni chiedono la parità. Non solo nella legge, ma anche attraverso un sostegno concreto da parte dello Stato, per cancellare la disparità che colpisce il loro personale e le famiglie che iscrivono nelle loro scuole i propri figli: è la battaglia delle scuole dell’infanzia paritarie che da oggi iniziano una nuova mobilitazione.

Gestori, educatori, maestre, genitori, sostenitori delle materne paritarie saranno impegnati a sostenere un’iniziativa nazionale che si concretizzerà in una petizione dalle forti ambizioni, ma anche nell’affissione di un manifesto in tutti gli asili nido e le scuole dell’infanzia paritarie d’Italia, per indicare il loro obiettivo non più procrastinabile, a maggior ragione dopo la pandemia: la gratuità della frequenza e una vera parità.