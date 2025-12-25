Burger button
Cronaca
Giovedì 25 Dicembre 2025

Mc Donald’s dona 120 menù agli ospiti del Patronato

SOLIDARIETA’. Per il Natale, una tradizione che si rinnova da cinque anni alla Malpensata. Il direttore Fabio Bianchini: «Vicini fisicamente ma anche come spirito per il Natale».

Il personale del Mc Donald’s che ha preparato i menù per gli ospiti del Patronato
Il personale del Mc Donald’s che ha preparato i menù per gli ospiti del Patronato

Bergamo

Si è rinnovata anche quest’anno una tradizione che va avanti ormai da sei giorni di Natale, ovvero da quando è aperto il Mc Donald’s della Malpensata: il personale del locale, guidato dal direttore Fabio Bianchini, ha infatti preparato gratuitamente 120 menù formati da panini, patatine e nuggets, destinati agli ospiti del Patronato San V incenzo.

«È una iniziativa che organizziamo ogni anno e che ci riempie di gioia – spiega Bianchini –: io stesso ho partecipato assieme ai miei figli e lo stesso hanno fatto gli altri dipendenti, fin dalle 8 del mattino. Siamo vicini al Patronato sia fisicamente sia come spirito per il Natale».

