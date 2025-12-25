Mc Donald’s dona 120 menù agli ospiti del Patronato

Si è rinnovata anche quest’anno una tradizione che va avanti ormai da sei giorni di Natale, ovvero da quando è aperto il Mc Donald’s della Malpensata: il personale del locale, guidato dal direttore Fabio Bianchini , ha infatti preparato gratuitamente 120 menù formati da panini, patatine e nuggets, destinati agli ospiti del Patronato San V incenzo .

«È una iniziativa che organizziamo ogni anno e che ci riempie di gioia – spiega Bianchini –: io stesso ho partecipato assieme ai miei figli e lo stesso hanno fatto gli altri dipendenti, fin dalle 8 del mattino. Siamo vicini al Patronato sia fisicamente sia come spirito per il Natale».