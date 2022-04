Medici di base: al nuovo corso di formazione solo 43 iscritti su 75 posti

Un problema grave, che continua a crescere. E che risulta di difficile risoluzione, anche in prospettiva futura: la carenza di medici di base, infatti, è peggiorata dal fatto che mancano anche le nuove leve, tanto che rispetto ai 75 posti per gli aspiranti medici di medicina generale nel polo di Bergamo, per la nuova edizione del Corso triennale di formazione specifica in medicina generale – cioè il «serbatoio» dei medici di base del futuro – ci sono solo 43 iscritti . Il tema, tra l’altro, è comune a tutta la Lombardia: su 600 posti complessivamente disponibili nei diversi poli regionali, al concorso d’ammissione si sono presentati solo 520 candidati.