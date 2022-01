Merelli, già dieci anni senza il suo gran cuore. «Ma lui rivive in Nepal»

Dieci anni. Dieci anni di ricordi e preghiera. E al centro sempre lei, protagonista: la montagna. Quella montagna che Mario Merelli tanto amava, ragione di vita nel ricordo del papà alpinista Patrizio. Vette di casa ma anche all’altro capo del mondo che lui, il vagabondo di Lizzola, sfidava per farle sue. O per affidarsi a loro, all’Alto.

Dieci anni senza Merelli, in un anno, questo, che ha limitato al massimo le iniziative per ricordarlo: soltanto una Messa celebrata sabato nella chiesa di Lizzola e un semplice invito a condividere, oggi, una preghiera. E a ricordare, nel concreto, ciò per cui, in suo nome, ha ancora senso credere nella «sua» montagna: il Kalika Family Health Hospital, l’ospedale voluto da Merelli insieme all’amico Marco Zaffaroni nella valle del Dolpo, in Nepal, e inaugurato nel 2009.