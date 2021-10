Monopattini, la Commissione Trasporti della Lombardia favorevole ad abbassare a 16 anni l’utilizzo

Il provvedimento, illustrato dall’assessore, prevede l’obbligo del casco, l’assicurazione per danni a terzi. E rispetto alla prima stesura del testo originario, la possibilità di guida ai sedicenni e non più solo ai maggiorenni come precedentemente indicato. Terminato il passaggio nelle Commissioni consiliari la proposta sarà inserita all’ordine del giorno del Consiglio regionale e, se approvata, trasmessa al Parlamento.

DATI INCIDENTI

L’assessore ha illustrato i dati sull’incidentalità dei monopattini elettrici: da giorno 1 giugno 2020 al 13 ottobre 2021 sono state 773 le richieste di soccorso per sinistri con questi mezzi ricevute da AREU solo a Milano.