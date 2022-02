Monopattini, la Regione spinge sull’acceleratore: «Casco e assicurazione»

La proposta di legge ora sfreccia dalla Lombardia al Parlamento. Tema: mettere qualche paletto in più all’uso dei monopattini, a tutela della sicurezza, introducendo l’obbligo di assicurazione e casco e un «patentino» per i minorenni. È il contenuto della proposta di legge al Parlamento approvata ieri a maggioranza – 40 voti a favore, 13 astenuti, 11 contrari – dal Consiglio regionale lombardo. L’obiettivo è far sì che le Camere possano integrare la normativa vigente con quei punti segnalati ieri dal Pirellone. Più nel dettaglio, si punta a inserire l’obbligo generalizzato di stipulazione della polizza per responsabilità civile verso terzi (attualmente per i monopattini l’obbligo di copertura assicurativa è in vigore solo per i monopattini a noleggio, attraverso le società dello sharing). La Lombardia chiede poi che i conducenti minorenni siano in possesso di un certificato che attesti la frequenza di un corso abilitativo gratuito della durata di quattro ore, organizzato dalle polizie locali. Punti finali: obbligo del casco per tutti, anche per i maggiorenni, e obbligo del marchio «Ce» per tutti i monopattini in circolazione.

Per Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, «con questa proposta di legge al Parlamento vogliamo che la sicurezza stradale assuma un ruolo centrale nell’utilizzo dei monopattini elettrici. Ci siamo basati sui numeri e sulle denunce dei medici specializzati». Solo nella città di Milano, ha ricordato De Corato citando i dati di Areu, dal 1° giugno 2020 si sono registrati 957 incidenti legati ai monopattini che hanno richiesto l’intervento del soccorso sanitario. «Il governo – ha aggiunto De Corato – ha tentato di migliorare la normativa, ma, a parer mio, le modifiche entrate in vigore a novembre scorso non hanno in alcun modo incrementato la sicurezza. Le frecce, il doppio freno e la riduzione di 5 chilometri orari della velocità non hanno dato, finora, i risultati auspicati». Per il relatore Francesco Paolo Ghiroldi (Lega), il testo varato ieri «è importante sia in riferimento a quanto stabilito dal Parlamento, sia per la serie di migliorie rispetto al testo di partenza». Tra gli interventi in aula a favore del testo, quello del bergamasco Paolo Franco (Fratelli d’Italia): «Si tratta di regole che tutelano la sicurezza: questo fenomeno importante di mobilità va regolato». Via libera anche da Forza Italia: di «proposte molto concrete e al passo coi tempi» parla il capogruppo Gianluca Comazzi.