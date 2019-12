Motorizzazione, 2 ingegneri sui 6 attesi «Tagli agli sportelli per avere più esami»

Il posto fisso in Motorizzazione? Meglio al Sud. Al Nord agli ingegneri meccanici non conviene. Così dei sei professionisti attesi come manna alla Motorizzazione civile (Umc) di Bergamo per smaltire gli arretrati di esami e revisioni, ne arriveranno solo due. A questo punto come soluzione drastica per cercare di recuperare i ritardi drammatici raggiunti si sta pensando anche di ridurre (in via temporanea) gli orari degli sportelli per avere più personale esaminatore.