Natale in Città Alta tra neve e stelle. Si pattinerà sul ghiaccio nel chiostro del Carmine

Pista di pattinaggio «ecologica» nel chiostro dell’ex Monastero del Carmine e poi due installazioni in piazza Vecchia e nel portico della Mai.

Fiocchi di neve cadranno sotto i portici della biblioteca Mai, luci calde avvolgeranno piazza Vecchia e la Corsarola. E nel chiostro cinquecentesco dell’ex monastero del Carmine, sospesa in atmosfere oniriche, una pista «ecologica» per pattinare sul ghiaccio. È romantico il Natale dentro le Mura, con le iniziative pensate dalla Comunità delle Botteghe, Duc e Ttb, in collaborazione con VisitBergamo e alcuni sponsor. Si inaugura sabato 27 novembre alle 18, un allestimento permanente che resterà fino al 10 gennaio e che punta «a coinvolgere emotivamente le persone che lo guarderanno, sarà molto accattivante», spiega Fabrizio Brivio, presidente dell’associazione dei commercianti di Città Alta.

Le firme sono note, Maurizio Vegini, «papà» della «Piazza verde» dei Maestri del paesaggio, insieme a Lucia Nusiner, Maurizio Quargnale e Myrrha. Due le installazioni. La prima è «Incantam(a)i» sotto il porticato della biblioteca Mai, dove, grazie a un gioco di luci, sarà ricreato quell’azzurrino tipico della neve appena caduta. Sotto la volta sarà posizionata una rete di stelle luminose grande 5 metri per 27, su cui verranno appesi 600 fiocchi di neve in alluminio con effetto a specchio, accompagnati da un centinaio di palle dorate, elementi che espanderanno la luce. Si camminerà su un prato sintetico bianco. Basterà un po’ di fantasia per immaginare il suono della neve che scricchiola sotto i piedi e farsi fare una foto.