Neve sulle Orobie, tutti pronti a mettersi in pista: sugli sci a partire dal 4 dicembre

La data da segnare sul calendario è quella di sabato 4 dicembre che, condizioni meteo permettendo potrebbe segnare finalmente la riapertura dei comprensori sciistici in Val Seriana, anche se qualcuno spera di riuscire a dare il via alla stagione da fine novembre per cercare di recuperare quanto perso, in attesa dei ristori. Oltre alla Presolana, imbiancata già da alcuni giorni, la neve ha raggiunto anche la parte alta di alcune piste nella serata di mercoledì 3 novembre mentre nei comprensori si lavora per prepararsi alla stagione. L’augurio è che tutto vada nel migliore dei modi, neve, restrizioni, ristori, per consentire a chi vive in montagna e grazie allo sci, di poter lavorare.

Prima neve al Monte Pora