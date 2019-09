«Niente tagli a scuola e sanità» La nuova manovra: asili nido meno cari

Tra le proposte in campo cinque miliardi di tasse in meno sul reddito da lavoro e cinquecento milioni per nuove scuole materne.

Non solo gli aumenti dell’Iva da sminare e la riduzione del cuneo per i lavoratori da impostare. La prossima manovra, illustrata dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri in tv, farà della riconversione verde uno dei suoi pilastri e punterà a traghettare i sistemi di pagamento nell’era digitale. Ecco in sintesi i principali dossier.