«No all’obbligo del vaccino»: in 122 operatori sanitari presentano ricorso

C’è chi dice no all’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, e ora lo fa tramite carte bollate. Mentre s’avvicina la stretta sulle verifiche, con il secondo – e ultimo – giro di lettere che sarà inviato da lunedì e con l’iter per le possibili sanzioni che prenderà indicativamente corso dalla fine della prossima settimana, la partita imbocca anche la via delle aule di giustizia. Quella amministrativa, più precisamente: nella seconda metà di giugno, infatti, un corposo numero di operatori sanitari della Lombardia occidentale – 122 in totale i professionisti coinvolti – ha presentato ricorso di fronte al Tar di Brescia, con istanza cautelare, per chiedere in via principale «l’annullamento degli atti con cui è stato avviato nei loro confronti il procedimento di sottoposizione alla vaccinazione obbligatoria» prevista dal decreto legge varato lo scorso 1° aprile.

Sono 15 i professionisti sanitari – non è specificato l’ordine professionale, ma la platea di chi è soggetto all’obbligo è ampia – afferenti al territorio dell’Ats di Bergamo che partecipano all’azione legale, oltre a 54 professionisti sanitari del territorio dell’Ats di Brescia, 32 dell’Ats Val Padana (province di Mantova e Cremona) e a 21 dell’Ats della Montagna (Sondrio e Val Camonica); i bergamaschi, comunque, sono i meno numerosi rispetto ai colleghi degli altri territori che si sono rivolti al Tar bresciani. In subordine all’annullamento degli atti dell’iter di verifica e di eventuale sanzione, i sanitari «no vax» chiedono che la palla passi alla Corte di giustizia dell’Unione europea oppure alla Corte costituzionale, per un vaglio di legittimità.