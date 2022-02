No vax, ora sono 500 i sanitari sospesi

Alla lunga, i numeri si sono via via limati. Uno zoccolo duro però resta: sono circa 500, in Bergamasca (il dato è aggiornato alla fine della scorsa settimana), gli operatori sanitari non vaccinati e dunque sospesi. Una quota attorno al 2% su una platea stimata in almeno 24mila camici bianchi, di vario profilo professionale: dai medici agli infermieri, dai tecnici ai farmacisti, passando per esempio per i fisioterapisti. Alcuni mesi fa, però, si era oltre quota 700. La normativa è in vigore da ormai quasi un anno, introdotta per decreto dallo scorso 1° aprile, ed è mutata da inizio dicembre con un passaggio di competenze – in fatto di controllo – che mette ora al centro gli ordini professionali, e non più le Regioni e le Asl (o le Ats, in Lombardia). La sintesi è netta: la burocrazia è parecchia, gli irriducibili pochi.

L’Ordine dei medici – che comprende anche gli odontoiatri – conta 37 sospesi, tra cui un solo medico di base (tra l’estate e l’autunno erano due, nel frattempo si è avuta una regolarizzazione). «Dopo la diffida dell’Ordine, circa 160 medici si sono vaccinati – sottolinea Guido Marinoni, presidente dell’Ordine bergamasco, che raggruppa circa seimila iscritti –: non è una cosa da poco, vuol dire che è stata fatta una persuasione importante. Restano ancora un centinaio di pratiche da valutare, piuttosto complicate: persone che lavorano all’estero, documentazioni incomplete, persone che non si trovano». Con la nuova normativa, le federazioni nazionali degli ordini sanitari pescano dalla banca dati «Dgc» (quella che sostanzialmente genera i Green pass) i nominativi dei professionisti non in regola, trasmettendo poi agli ordini provinciali la documentazione per procedere alla verifica più dettagliata, alla richiesta di documentazione ed eventualmente alla sanzione.