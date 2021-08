«Non ha mai chiesto aiuto». Delitto di via Novelli, Patelli resta in carcere

Alessandro Patelli ha risposto alle domande, fornendo una sua versione dei fatti che per gli inquirenti risulterebbe su più punti incongruente e con diverse contraddizioni. Ma per la difesa il giovane avrebbe agito per paura, dopo il battibecco avuto con il tunisino: temeva di essere aggredito.

È durato oltre due ore l’interrogatorio di convalida dell’arresto davanti al gip Beatrice Parati: all’udienza, che si è tenuta in tribunale e non in carcere, Alessandro Patelli, 19 anni - accusato di omicidio volontario per aver colpito a morte con sei coltellate domenica pomeriggio il tunisino Marwen Tayari, sotto gli occhi della moglie Eleonora Turco e delle due figlie di 2 e 12 anni - è arrivato da un’entrata laterale, sul furgone della polizia penitenziaria, poco prima delle 11. Dalle 12 fino a dopo le 14, assistito dall’avvocato Enrico Pelillo, ha risposto alle domande del gip; pare che in più di un momento non sia riuscito a trattenere la disperazione, ma non avrebbe comunque pronunciato parole di pentimento per quanto accaduto, fornendo una sua versione dei fatti che per gli inquirenti (le indagini sono condotte dal pm Paolo Mandurino), risulterebbe su più punti incongruente e con diverse contraddizioni.

Al termine dell’interrogatorio, il gip si è riservato di decidere, riserva poi sciolta con l’ordinanza di convalida arrivata in serata : arresto convalidato, con l’accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, applicata la custodia in carcere per il pericolo di reiterazione di reato (la difesa aveva chiesto gli arresti domiciliari).