Obbligo Green pass nei piccoli Comuni: rischio di «paralisi»

Da venerdì sarà obbligatorio, per poter lavorare, il possesso di Green pass. E inizia a salire la preoccupazione che nei Comuni più piccoli, dotati di personale limitato, alcune attività o servizi fondamentali per la popolazione si blocchino proprio per l’obbligo di sospendere dipendenti non in possesso della Certificazione verde. A far luce sulla questione è l’Anci Lombardia che, per bocca del suo vicepresidente Lucio De Luca, sindaco di Azzano, evidenzia come negli enti locali potrebbero emergere problematiche anche su chi e come nei municipi dovranno essere effettuati i controlli nel rispetto della privacy.

La normativa è chiara: «È tenuto a essere in possesso dei Certificati verdi – si legge sull’apposito decreto governativo -–il personale delle amministrazioni pubbliche». In merito ai controlli, poi, è previsto che dovranno essere effettuati «dal datore di lavoro preferibilmente all’accesso agli uffici e, nel caso, anche a campione». «Per datore in questo caso – spiega De Luca – si intende il responsabile della sicurezza sul luogo di lavoro che nei municipi è solitamente un dirigente. In piccoli medi Comuni, però, i dirigenti sono pochi e hanno ben altro da fare che pensare a controllare il Green pass all’ingresso degli uffici o, ogni tanto, a campione. E per ragioni di privacy questo compito di controllo non può essere assegnato prima a uno e poi a un altro».