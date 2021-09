Oltre due chili di hashish nascosti nella dispensa della cucina: arrestato un 58enne di Seriate

Sono stati arrestati un 58enne residente a Seriate e un 55enne a Milano: gli agenti del Commissariato Bonola hanno sequestrato 24 panetti di hashish, per un peso totale di oltre 2 chili, insieme alla somma di 2.000 euro in contanti, provento dello spaccio . Una parte della droga è stata trovata durante un controllo stradale, in via Ugo Betti a Milano. Poi gli investigatori hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell’appartamento del 58enne, a Seriate e hanno sequestrato altri 22 panetti nascosti nella dispensa della cucina e in un mobile del soggiorno .

Sempre a Milano è stato arrestato uno spacciatore di 45 anni: la Polizia, all’interno del suo appartamento, ha sequestrato 220 grammi di cocaina, marijuana, Mdma, e 155 pasticche rosa di ecstasy con la forma di «Hello Ketty» - nato come fumetto e poi divenuto marchio di abbigliamento - che potevano quindi sembrare caramelle . In casa l’uomo, pregiudicato noto nel quartiere di Quarto Oggiaro, aveva anche 5mila euro in contanti. Il 45enne è stato pedinato e arrestato da agenti della Squadra mobile in servizio antispaccio.