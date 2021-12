Omicron nella Bergamasca, analisi su altri dieci casi sospetti

Ancora su, i nuovi contagi da Sars-Cov2 sabato 18 dicembre hanno fatto registrare numeri molto alti, in Bergamasca, e con ogni probabilità è la variante Omicron a farla da padrona, la sua contagiosità sembra essere davvero elevata. Il bollettino epidemiologico di ieri certifica tre record assoluti nella quarta ondata della pandemia; il primo: 370 nuovi casi in Bergamasca, un numero così alto non si registrava dallo scorso 1° aprile (in quell’occasione 427 casi su 58.888 tamponi effettuati in tutta la Regione). Giovedì i casi in provincia erano 321 e venerdì 281.

Record di contagi anche nell’intera Lombardia, con 6.119 casi accertati (venerdì erano 5.590 e il giorno prima 5.304), sulla base di 149.675 test processati (in questo caso per un dato più alto bisogna risalire al 12 marzo, quando si contarono 6.262 nuovi positivi con 60.954 tamponi). E ieri si è registrata anche la percentuale più alta a livello regionale del tasso di positività (rapporto tra test e contagiati giornalieri) nella quarta ondata, pari al 4% (il 3 maggio ultima volta con un tasso superiore al 4%, pari a 4,1%).