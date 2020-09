Organico «Covid», assunzioni al via per 1.100 docenti e ausiliari

Personale aggiuntivo Covid per le scuole bergamasche.

Le scuole bergamasche possono assumere il personale aggiuntivo Covid, assegnato loro dagli Uffici scolastici territoriali: 1.100 tra collaboratori scolastici e insegnanti per aiutare gli istituti a gestire in modo ottimale le nuove regole di prevenzione nelle scuole. Alla provincia di Bergamo sono state assegnate risorse aggiuntive pari a 21.449.222 euro, da utilizzare per l’assunzione a tempo determinato di collaboratori scolastici, docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della secondaria di primo grado e degli istituti tecnici professionali.