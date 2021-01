Orio perde 10 milioni di passeggeri Ryanair taglia del 70% fino a marzo

Il 2020 segnato dall’emergenza del Covid si è chiuso sopra quota 3,8 milioni Gli irlandesi riducono le destinazioni in attesa dell’orario estivo: dalle normali 80 si passa a 22.

I dati definitivi non sono stati ancora ufficializzati, ma dalle parti di Orio al Serio hanno già fatto di conto: il disastroso 2020 si è chiuso sopra quota 3,8 milioni di passeggeri. In pratica la pandemia è costata all’aeroporto qualcosa come 10 milioni di viaggiatori rispetto al 2019 del record assoluto.

Tutto ampiamente previsto, purtroppo: dopo i primi due mesi dell’anno con percentuali di crescita ben superiori a quelle tradizionali il ciclone Covid si è abbattuto su Orio, diventata prima fila anche dell’emergenza sanitaria. Per mesi lo scalo è rimasto aperto solo per i voli militari e sanitari, riaprendo a quelli civili nella seconda metà di maggio con Wizzair, mentre Ryanair ha ripreso dal 21 giugno seguendo poi - come tutte le altre compagnie - gli alti e bassi dei vari provvedimenti nazionali ma anche dei lockdown e restrizioni degli altri Paesi.