Orobie senza neve prese d’assalto. Sentieri insidiosi, il Cai: attenti al ghiaccio

Neve pochissima, anche ad alta quota. Sulle piste da sci è per la maggior parte quella sparata grazie ai cannoni, finché c’è acqua. Anche quella inizia a scarseggiare. Orobie dal panorama più primaverile che invernale e la «dama bianca» - stando alle previsioni meteo dei prossimi giorni - pare ancora restare lontana. Così le nostre montagne, soprattutto nei fine settimana, sono prese d’assalto, come fosse estate. Escursionisti sui sentieri, nei rifugi (soprattutto sulle piste da sci, magari anche se chiuse), pochi scialpinisti e ciaspolatori. Insomma, uno scenario lontano dal tradizionale inverno ma a cui, a detta di tanti esperti, dovremo abituarci. Forse questa sarà la regola e l’eccezione la grande quantità di neve, invece, dello scorso anno. La mancanza di neve, però, sui sentieri nasconde insidie e pericoli: il ghiaccio sotto le foglie, tratti in cui si cammina senza rischi ed altri in cui l’appoggio di un piede su una lastra ghiacciata può diventare fatale. Da qui l’appello del Cai di Bergamo - considerato l’alto afflusso di escursionisti in montagna - alla massima attenzione e magari all’utilizzo dei ramponi per le uscite.

Le bellissime giornate di sole, con le temperature che, spesso in quota, non sono eccessivamente rigide (anzi, l’inversione termica e spesso rende più piacevole il clima in montagna che sui fondovalle) hanno attirato anche centinaia di famiglie con bambini, come confermano alcuni rifugisti.