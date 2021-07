Orto botanico in Città Alta e ad Astino: da scoprire anche in agosto

Nel mese di agosto la Rete degli orti botanici della Lombardia, di cui fa parte anche l’Orto botanico «Lorenzo Rota» di Bergamo, non va in vacanza e, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, dedica iniziative ad adulti e piccini . Un’ottima occasione per trascorrere qualche ora nella natura, al riparo dalla calura estiva e dalla frenesia del lavoro, anche per i turisti che stanno tornando a visitare le oasi della Lombardia.

«La pandemia ha dato l’opportunità alle persone di riscoprire le bellezze del proprio territorio – spiega Martin Kater, presidente della Rete degli orti botanici della Lombardia –. Gli Orti aperti in agosto rappresentano un’ulteriore opportunità per avvicinarsi alla natura, rivolta agli appassionati ma anche a chi, fino ad oggi, ancora non ha avuto modo di entrare in contatto con la nostra realtà. Mentre tutto il mondo brama per ripartire, la nostra mission, ora più che mai, è quella di promuovere l’importanza di mantenere un contatto costante con la natura».