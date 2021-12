Palazzo della Libertà, un passo avanti: «I 6 milioni per ristrutturarlo ci sono»

I parlamentari Misiani e Carnevali (Pd): via libera in Senato all’emendamento Superati i vincoli che fermavano le risorse. Più vicina la firma dell’accordo per il piano terra.

«È stato un percorso complicato, ma alla fine ci siamo riusciti» commenta Antonio Misiani, senatore bergamasco del Pd, dopo l’approvazione in Senato dell’emendamento che permetterà di semplificare le procedure e accelerare i lavori per la ristrutturazione del Palazzo della Libertà. «Con l’emendamento che ho presentato, approvato nella tarda serata di martedì dalle commissioni lavoro e finanze del Senato – spiega Misiani – l’Agenzia del Demanio potrà utilizzare fino a 6 milioni di euro già stanziati a favore del Manutentore Unico, superando una serie di vincoli che ostacolavano l’impiego di queste risorse». Questo permetterà di «avviare e realizzare in tempi più rapidi gli interventi di manutenzione straordinaria» dell’edificio progettato dall’architetto Bergonzo che si trova in condizioni di preoccupante degrado da ormai diversi anni.