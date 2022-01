«Papa Giovanni», ricoveri a quota 124: stop visite dei parenti. Stretta anche alla Bg Est

L’incremento di pazienti è costante, il lavoro organizzativo incessante. Il «Papa Giovanni» è una trincea che mai ha ceduto al virus, da due anni a questa parte. I numeri tornano a descrivere una situazione di significativa pressione: all’ospedale della Trucca sono saliti a 106 i pazienti Covid ordinari, 13 in più di martedì, mentre la Terapia intensiva accoglie 18 malati (-1). Fabio Pezzoli, direttore sanitario del «Papa Giovanni», tratteggia uno scenario di «continuo incremento di ricoverati, seppur – specifica – non come l’anno scorso». Anche ieri la rete ospedaliera regionale si è confrontata in una call, per definire un nuovo ampliamento di postazioni per i pazienti Covid in area medica. Così, l’ospedale cittadino ieri ha «aumentato ulteriormente i posti letto in Torre 2, aggiungendone 8 per arrivare a 24 posti in più entro venerdì – spiega Pezzoli –. In totale avremo 44 posti letto Covid in Torre 2, a cui si aggiungono i 44 già predisposti nel reparto di Malattie infettive. Oltre a questi abbiamo delle coorti in altri reparti, in particolare in Ginecologia e Pediatria, per isolare i pazienti positivi ma ricoverati per altre patologie, senza sintomatologia Covid». Una curva si snoda raccontando attraverso le cifre l’avanzata del virus. Mercoledì 29 dicembre i pazienti ordinari al «Papa Giovanni» erano 67, in una settimana sono aumentati di 39 unità: +58%.

Fino a quando proseguirà, questa tendenza? «Fare previsioni è molto difficile – confida Pezzoli –. Si parla di un paio di settimane ancora, almeno. Il lavoro organizzativo è certamente in itinere: è analogo a ciò che si faceva nelle precedenti ondate, anche se la velocità allora era molto più elevata. In questo momento abbiamo una media di 6-7 accessi al giorno».