Parcheggi per i disabili, giro di vite per i furbetti: raddoppiano le multe

Arriverà una stangata – più che meritata – a chi occuperà i parcheggi riservati alle persone disabili.

Il nuovo decreto legge Infrastrutture e trasporti approvato giovedì dal Consiglio dei ministri prevede il raddoppio delle multe per chi posteggia sui parcheggi con le strisce gialle riservati ai disabili senza essere in possesso della relativa autorizzazione. La nuova multa potrà arrivare fino a 672 euro, partendo da una base di 168. Attualmente la multa parte da 85 euro per arrivare a un massimo di 338.