Parcheggio Fara, Unesco a gamba tesa L’indignazione di Gori: «Solo falsità»

Non fa mistero di essere «molto sorpreso e amareggiato» il sindaco Giorgio Gori. «Riteniamo grave e preoccupante che giudizi politici o informazioni non veritiere trovino spazio e apparente condivisione in Icomos, che dovrebbe essere tecnico e super partes: ci sembra vittima dei NoParkingFara, con giudizi assunti acriticamente». Un paio di settimane fa Palazzo Frizzoni ha ricevuto dall’International council on monuments and sites (ente composto da consulenti incaricati da Unesco, gli stessi che fecero il sopralluogo nel 2016) un documento in cui si sollevano criticità sul progetto del parcheggio alla Fara. Secondo Gori il «braccio tecnico» di Unesco sarebbe entrato nel merito di questioni politiche, facendo considerazioni forse un po’ «sorprendenti». Come il passaggio, riporta il sindaco, dove Icomos teme che il parcheggio possa avere un impatto negativo, «sull’insieme panoramico che impone la più forte delle impressioni alla scoperta di Città Alta, dalle strade della Svizzera e dell’Austria. Una descrizione romantica» rimarca Gori. Tanto che tra i giornalisti si è insinuato il dubbio che la missiva di Icomos arrivata tramite il ministero dei Beni culturali possa essere un falso, eventualità smentita dal Comune che però in serata fa sapere di aver avviato una verifica sulla veridicità del documento.