Party tra ragazzi in un box di Boccaleone: multe per 8.000 euro

Gli agenti hanno trovato una ventina di giovani, stipati in un box di nemmeno 15 metri quadrati, impegnati a bere e a schiamazzare, quasi tutti con la mascherina «dimenticata» in tasca.

Il posto che avevano scelto per ritrovarsi di notte, un garage nei sotterranei di un condominio nel quartiere di Boccaleone, non è certo tra i più indicati per una festa tra amici, soprattutto in questo periodo di restrizioni e divieti. Tuttavia, incuranti dei divieti, una ventina di giovani, tra i quali anche alcuni minorenni, si sono dati appuntamento sabato notte nell’autorimessa di uno di loro, per un party abusivo non proprio improvvisato, visto che, secondo le testimonianze dei residenti della zona, non era la prima volta che i ragazzi si radunavano in quel posto fino a tarda notte.

Un’imprudenza che è costata ad ognuno di loro un’ammenda di 400 euro, per un totale di circa 8 mila euro: l’altra notte, infatti, intorno alla mezzanotte, è partita una segnalazione al 112 da un complesso di condomini tra via Varisco e via Mangili, che ha fatto scattare un controllo da parte della Polizia di Stato.