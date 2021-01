Pensioni, il piatto piange anche nel 2021 Aumenti compresi tra i 10 e i 20 euro

Una cosa è certa: per il 2021 le somme percepite rimarranno praticamente invariate rispetto allo scorso anno. Nei giorni scorsi i 321 mila pensionati orobici hanno trovato sul proprio conto corrente l’accredito della pensione, che comprende anche una voce una tantum relativa al microadeguamento dello 0,1%. La somma nel cedolino è compresa tra i 10 e i 20 euro, in base all’ammontare della pensione e alla relativa aliquota, e deriva dalla perequazione automatica, visto che per il 2020 è stato stabilito in via definitiva l’aumento dello 0,5% in base all’inflazione. Sul rateo di pensione di gennaio si è proceduto al conguaglio rispetto al valore dello 0,4% utilizzato in sede di rinnovo per il 2020. Stesso discorso si farà a gennaio 2022, anche se non sono previste novità positive per i pensionati bergamaschi, tenuto conto che nel 2020 l’inflazione ha viaggiato addirittura in territorio negativo.

Spesso l’aumento una tantum non viene riscontrato nelle pensioni, in quanto a gennaio è previsto anche un conguaglio negativo per la differenza fra il dovuto e il versato nel 2020 ai fini fiscali per le addizionali Irpef regionali e comunali. E sono numerosi i pensionati bergamaschi che, nonostante il meccanismo di perequazione relativo all’inflazione, si sono visti accreditare una pensione con qualche decina di euro in meno.