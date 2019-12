Pensioni, piange il piatto degli aumenti

Per le minime 5 euro al mese

Da gennaio via alle rivalutazioni, in Bergamasca coinvolti in 275 mila. La Cisl: «Lo 0,4% è una presa in giro, una proposta inaccettabile. Con il conguaglio per molti l’aumento si tradurrà in pochi centesimi».