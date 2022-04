Per i suoi 50 anni si regala il giro della Sardegna in kayak

Cesare Viganò al compimento dei 50 anni ha concepito di compiere l’impresa, per proprio diletto, senza cymbalis et sonantibus , di un bel periplo dell’Isola di Sardegna. Una roba di oltre mille chilometri non in auto su comodo asfalto, bensì in acqua, in barchetta, in kayak per la precisione, che va a pagaie e tanto olio di gomito, in lotta quotidiana con il mare che non è proprio una pista da sci. E se capita mare mosso e vento forte contrario, per avanzare nei turbini occorre la forza di Braccio di ferro nutrito di spinaci. Ma almeno non va da solo. Con lui, in questa come in tutte le altre escursioni in kayak, c’è sempre suo fratello Giovanni di 57 anni . Cresciuti in una famiglia di sette fratelli (Elisabetta, Gabriella, Severino, Giovanni, Cesare, Carlo, Stefano) in alcuni di essi è stampato un dna verde e naturalistico da quando con i genitori andavano all’Oglio a nuotare.