Pesca in apnea, annega nel lago a 41 anni Garda, tragedia sotto gli occhi della moglie

La tragedia alle 18 di sabato 12 settembre a Toscolano Maderno sotto gli occhi della moglie e dei due figli che lo aspettavano sulla barca. L’uomo, residente in provincia, probabilmente vittima di un malore: ritrovato sul fondo a 28 metri.

È bergamasco l’uomo di 41 anni, S. M. (le generalità non sono ancora state rese note dalla Guardia Costiera intervenuta per i rilievi), che nel pomeriggio di sabato 12 settembre ha perso la vita mentre stava pescando in apnea nelle acque del lago di Garda a Toscolano Maderno (Brescia).

La tragedia è avvenuta poco prima delle 18 sotto gli occhi della moglie e dei due figli che lo avevano accompagnato sulla barca a poche decine di metri dalla costa, nella zona denominata «Frana», tra il bar Cartabianca e la spiaggetta del Benella.