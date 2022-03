Piazza Vecchia torna «green» e riscopre i paesaggi dimenticati

A firmare la «Green Square» dei Maestri del Paesaggio edizione 2022 sarà una selezione di studenti dell’Università tedesca di scienze applicate di Weihenstephan-Triesdorf insieme al progettista di fama internazionale Cassian Schmidt. Arketipos e il Comune di Bergamo svelano gli autori dell’allestimento temporaneo che il prossimo settembre, dall’8 al 25, darà un nuovo volto a Piazza Vecchia in occasione della XII edizione del Landscape Festival – I Maestri del Paesaggio. Per la prima volta, per il progetto principale del Festival, è stata coinvolta una facoltà universitaria dall’orientamento prettamente «green», che propone corsi orientati verso tematiche legate alla natura e all’ambiente, spaziando dall’ambito scientifico a quello artistico, dall’high-tech alla Land Art.