«Polizia locale attiva 24 ore su 24» La replica del Comune: irrealizzabile

Il ministro dell’Interno e l’Anci siglano un accordo quadro per estendere anche agli orari notturni l’operatività delle polizie locali dei capoluoghi di provincia con oltre centomila abitanti, comprendendo tra i primi 14 Bergamo, ma dal Comune arriva una stroncatura a priori: «La proposta è irrealizzabile tecnicamente ed economicamente, perché servirebbero 60 agenti in più e due milioni di euro». Parola del vicesindaco e assessore alla Sicurezza di Palazzo Frizzoni, Sergio Gandi, che rispedisce al mittente in maniera netta l’accordo quadro tra Viminale e Associazione nazionale dei Comuni italiani.