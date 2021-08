«Pora Beach», la spiaggia a 1.630 metri di quota tira la volata alla stagione estiva

In questi giorni di piena estate il «panettone» verde attira centinaia di turisti e villeggianti. Al Termen, Ferragosto sold out. Saletti: «Una bella iniezione di fiducia».

Il gioiello si trova a 1.630 metri d’altezza, a due passi dalla stazione della seggiovia. In mezzo ai prati e circondato dalle vette, lo specchio d’acqua utilizzato negli inverni di magra per imbiancare le piste da sci, d’estate diventa una piscina non balneabile sulla quale poggia una terrazza di 100 metri quadrati in perfetto stile floating piers (l’installazione di Christo che nel 2016 ci ha fatto camminare sul lago d’Iseo) dove prendere il sole, bere qualcosa, o semplicemente riposare dopo una camminata nei boschi. Tutt’attorno sdraio e ombrelloni, per una spiaggia d’alta quota inaspettata che a due soli mesi dall’inaugurazione, sta già attirando centinaia di visitatori al giorno. È il «Pora Beach», una delle attrazioni di questa estate che il comprensorio del Monte Pora, il «panettone» a portata di tutti delle Prealpi orobiche ha allestito per gli amanti della montagna che, dopo una stagione invernale da dimenticare, stanno tornando a scalare le Orobie.