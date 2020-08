Positivo in classe, decisione tocca ad Ats Possibile quarantena per allievi e docenti

La scuola dovrà comunicare i casi di contagio all’Azienda di tutela della salute che dovrà gestire le fasi successive. Il ritorno in aula dopo due tamponi negativi. Dal 24 agosto help desk per gli istituti.

Aspettando la riapertura delle scuole il prossimo 14 settembre, è arrivata la risposta alla domanda più gettonata delle ultime settimane: che cosa succederà nel caso di un positivo al Covid in classe? Il responso è contenuto in un file di una trentina di pagine prodotto dall’Istituto superiore di sanità (in collaborazione con i Ministeri della Salute e dell’Istruzione, Inail, la Fondazione Bruno Kessler e le regioni Emilia-Romagna e Veneto) ed è stato consegnato ai dirigenti scolastici nel pomeriggio di venerdì 21 agosto . Nel vademecum vengono affrontate, una per una, tutte le situazioni che potranno verificarsi all’interno delle scuole nell’anno scolastico che sta per iniziare, dalle migliori modalità per prepararsi alla riapertura alla gestione dei casi di positivi (o sospetti tali), per arrivare alla formazione del personale scolastico.

Intanto nella mattinata di sabato 22 agosto arriva la conferma che la scuola riaprirà dal ’1 settembre per il recupero degli apprendimenti, dal 14 prenderanno il via le lezioni. Lo ribadisce il ministero dell’Istruzione ricordando che dal 24 agosto parte help desk per gli istituti: si tratta di un servizio dedicato interamente alla ripresa a cui le scuole potranno rivolgersi in caso di dubbi e quesiti. L’help desk sarà attivo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. «In questi mesi è stato fatto un importante lavoro per la ripresa che ha coinvolto tutti i Ministeri interessati, le Regioni, gli Enti locali, gli Uffici scolastici regionali, le scuole, con tutto il personale e i dirigenti scolastici, le parti sociali, le Associazioni di studenti, genitori», conclude il ministero.