Primavera a Bani di Ardesio Thomas primo nato dopo 6 anni

Primo Natale con un Bambinello in carne e ossa, dopo sei anni. Fiocco azzurro nella piccola contrada di Bani, frazione di Ardesio, dove dal 2013 non si registrava più alcuna nascita. Il suo arrivo, avvenuto alla vigilia di Santa Lucia lo scorso 12 dicembre, è stato accolto con grande entusiasmo da tutta la piccola comunità, nota in valle per la figura di don Francesco Brignoli, «Ol pret di Bà».