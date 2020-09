Primo tampone su uno studente 14enne Attivo il piano scuole, risultati entro 9 ore

Neanche il tempo della prima campanella che è arrivato puntuale anche il primo tampone. Lunedì 14 settembre uno studente di 14 anni si è presentato all’ospedale Bolognini di Seriate: l’alunno accusava sintomi sospetti, tanto da far scattare la macchina delle linee tamponi dedicate agli alunni e annunciate nelle scorse ore dalla Regione.

Una macchina che prevede che gli studenti possano presentarsi nei punti tampone con una semplice autocertificazione firmata dalla famiglia, senza passare dal pediatra. Basta una telefonata al medico, e dalla scuola il genitore può accompagnare il figlio direttamente in ospedale per lo screening. L’esito dell’esame, dice il Pirellone, deve essere comunicato entro le 23 della sera stessa, con il referto pubblicato online sul Fascicolo sanitario elettronico. Ieri la procedura s’è avviata per la prima volta, e già si sa che il copione si ripeterà giocoforza nei prossimi giorni. Secondo le direttive regionali, le tre Asst bergamasche dovranno garantire i test per gli studenti tutti i giorni da lunedì al sabato dalle 9 alle 14, e comunque per non meno di quattro ore al giorno.