Pronta la rotatoria di via San Bernardino, ripulita la discarica abusiva al Parco Ovest

Si sono conclusi in questi giorni i lavori, eseguiti dalla Cospe Costruzioni, per la realizzazione di una nuova rotatoria tra le vie Corti, Falcone e San Bernardino, nel quartiere di San Tomaso de’ Calvi. È quindi terminato un intervento previsto da tempo nell’ambito della riqualificazione che insisterà sull’area ex Gres, sulla quale una convenzione siglata quasi 15 anni fa ha previsto l’edificazione di alcune residenze. La nuova rotatoria dovrebbe rendere più sicuro e funzionale l’incrocio tra le vie Corti, Falcone e San Bernardino, facilitando anche l’uscita dalle vie laterali, togliendo il semaforo che prima regolava il transito tra le vie.

La nuova rotatoria ha un raggio di circa 15 metri e al suo interno accoglierà arbusti (biancospino, sambuco, nocciolo) e quattro nuovi alberi, dei carpini. La realizzazione della rotatoria ha determinato un nuovo piccolo spazio verde lungo la via, spazio dentro il quale vengono piantati in questi giorni quattro nuovi platani.