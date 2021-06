Prostituzione in Bergamasca, usura e riciclaggio: sette arresti, 4 in Romania

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Bergamo mercoledì mattina 30 giugno hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Brescia su richiesta del Sostituto Procuratore Claudia Moregola della Direzione Distrettuale Antimafia, arrestando 7 persone, di cui tre in Italia e quattro in Romania.