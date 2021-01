«Punto di partenza della svolta vaccinarsi è giusto e doveroso»

«La luce dopo l’oblio», nella metafora di Enrico Bombana, infettivologo dell’Asst Bergamo Est, ha iniziato a filtrare per davvero il 27 dicembre, col V-Day. Dal simbolico al concreto, il passo decisivo è ora dietro l’angolo: praticamente questione di giorni - a Seriate, per esempio, l’Asst parte dal 4 gennaio - e i vaccini inizieranno a essere somministrati alla prima linea della guerra al Covid. Operatori sanitari, medici di base e pediatri, volontari del soccorso, operatori e ospiti delle Rsa. Poi, secondo le priorità, via via tutto il resto della popolazione.

«Ma già partire dagli operatori sanitari e dagli ospiti delle case di riposo può essere la prima vera boccata d’ossigeno nella lotta al virus - riflette il medico -, perché queste due categorie sono state le più esposte nella prima ondata. Il personale sanitario, peraltro, serve per garantire continuità negli ospedali. I due mesi che abbiamo davanti sul fronte delle vaccinazioni possono rafforzare due dei cardini più delicati per affrontare una nuova ondata di contagi».