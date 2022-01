Quarantene, regole «soft» per 430mila bergamaschi

Ripassiamo le nuove norme: per i contatti stretti asintomatici autosorveglianza di 5 giorni e obbligo di mascherine Ffp2 per 10. Verso il Super Green Pass su tutti i luoghi di lavoro: potrebbero essere fino a 90 mila i bergamaschi «non coperti».

È la strada imboccata per non bloccare il Paese, facendo comunque leva sulle garanzie conferite dai vaccini. La nuova normativa sulle quarantene, messa a punto alla fine del 2021, ridisegna la disciplina degli «isolamenti» nel momento in cui i numeri indicano il picco di persone costrette a casa dal virus: al 29 dicembre, ultimo dato disponibile, la Bergamasca contava 11.009 persone con l’infezione in corso e perciò in isolamento obbligatorio, e poi 9.062 «contatti» in isolamento fiduciario (totale: 20mila bergamaschi in quarantena). La Lombardia supera le 300mila persone «attualmente positive»; aggiungendoci i contatti stretti, si sfiora realisticamente il milione di cittadini in quarantena. Almeno secondo le vecchie regole, però.

Perché quelle nuove, di regole, limano i numeri. In Bergamasca le disposizioni più soft daranno maggiori libertà potenzialmente fino a circa 430mila cittadini. Il punto di partenza è la circolare diramata dal ministero della Salute il 30 dicembre 2021. I contatti stretti asintomatici di un positivo non dovranno più fare la quarantena, ma limitarsi a un’autosorveglianza di 5 giorni con l’obbligo di Ffp2 per 10 giorni (e fare un tampone in caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, rifarlo al 5° giorno dall’ultima esposizione al contatto positivo), qualora rientrino in queste categorie: se hanno già ricevuto la dose booster, oppure se hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni (quattro mesi), oppure se sono guariti dal Covid da meno di 120 giorni (quattro mesi).