Ranica, nella cornice di Villa Camozzi torna Floreka: fiori e piante al centro, con laboratori anche per i piccoli

Vivaisti, floricoltori, artigiani e designer in mostra al parco Camozzi a Ranica sabato 25 e domenica 26 settembre.

Sabato 25 settembre debutta la tredicesima edizione di Floreka, mostra-mercato di giardinaggio e produzioni d’artigianato creative che fino a domenica 26 settembre porterà a Ranica, in provincia di Bergamo, profumi, colori, piante, fiori e non solo .

Nello spazio del Parco Camozzi, area esterna della storica villa Camozzi - sede del Centro di Ricerche Cliniche per le Malattie Rare «Aldo e Cele Daccò» dell’Istituto Mario Negri - divenuta da anni il centrale parco pubblico cittadino - «l’evento culturale dedicato a chi vive la natura come stile di vita continua a promuovere bellezza e ispirazione per tutte le età» spiegano gli organizzatori.