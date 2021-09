Rapina a Stezzano, tabaccaio minacciato con un coltello: via 1.500 euro

«Mi ha minacciato con un coltello, dicendomi: “Dammi i soldi”. Io ho cercato di farlo desistere, ma stava per venire dietro al bancone. A quel punto, non ho potuto fare altro che dargli il denaro che avevo in cassa». È ancora spaventato Pierpaolo Lupo, 58 anni, titolare dell’omonima tabaccheria in via Roma 19 C a Stezzano, nel raccontare la rapina che ha subìto nel pomeriggio di ieri. «Erano circa le 16,45 - continua – quando è entrato un uomo sulla trentina: indossava una felpa nera col cappuccio, occhiali da sole e una mascherina nera e aveva un accento bergamasco. Inizialmente non l’avevo visto perché ero preso dal lavoro, poi si è avvicinato al bancone e mi ha minacciato con un coltello che avrà avuto una lama di circa sette-otto centimetri: me l’ha puntato all’altezza del viso e mi ha detto di dargli i soldi».