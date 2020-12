Reati, nel 2020 sono diminuiti Il calo è del 25 per cento

«È stato un anno di pandemia, con meno gente in circolazione per i divieti dovuti all’emergenza sanitaria, ed è così ovvio che i delitti denunciati siano notevolmente diminuiti», afferma il questore Maurizio Auriemma. Il quale, però, fa anche capire che non è solo questione di criminalità depotenziata dai vari lockdown. Perché la presenza sul territorio della Polizia di Stato e delle altre forze dell’ordine («e grazie anche al significativo contributo dell’Esercito») non è calata, e anzi - per quanto riguarda la questura - è aumentata: «Ci sono stati circa 4.000 posti di controllo in più (da 145 a 4.164) e 20.000 persone identificate in più (da 19.851 a 39.406)». Questo perché dal 14 febbraio la questura di Bergamo è passata da fascia ordinaria a fascia elevata, «promozione» non dovuta all’emergenza Covid che nella prima ondata di contagi vedeva Bergamo provincia più colpita, ma determinata prima che scoppiasse la pandemia, sulla base di indicatori Istat. Ciò ha comportato un aumento di organico. La riduzione dei reati denunciati a tutte le forze di polizia in Bergamasca rispetto allo scorso anno si riduce di una percentuale vicina al 25 %. Nel 2019 in città i reati denunciati erano stati 7.800; quest’anno sono 5.660. In provincia nel 2019 erano 36.715 e ora sono invece 27.204.

Calano i furti. Nel 2019 erano stati 19.600 (3.454 in città, 16.146 in provincia), nel 2020 sono 12.257 (2.390 in città, 9.867 in provincia): 7.343 in meno. In particolare i furti in abitazione passano dai 3.161 del 2019 (365 in città, 2.796 in provincia) ai 1.906 del 2020 (241 in città, 1.665 in provincia). Anche i furti di auto sono meno rispetto a un anno fa: 545 (101 in città, 444 in provincia) contro i 758 del 2019, per una differenza di -213. In leggero aumento sono invece le rapine (+9): 380 sono state nel 2019 (79 in città, 301 in provincia), 389 nel 2020 (91 in città, 298 in provincia).