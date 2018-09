Record di culle piene a Treviglio In ottanta giorni 243 nuovi nati

Culle piene in ospedale: sono 34 in più rispetto al 2017. Il direttore di Ostetricia e Ginecologia: «Nessun segreto, ma competenza e assistenza».

Un autentico baby boom a Treviglio: 243 bambini venuti alla luce nella sala parto dell’ospedale dal 1° luglio al 23 settembre. Ben 34 in più rispetto allo stesso periodo del 2017. Letti occupati come non succedeva da tempo.