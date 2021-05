Redditi, Bergamo suddivisa in tre fasce: il centro cittadino «doppia» le periferie

Le dichiarazioni fiscali per l’anno 2019 «scompattate» in base al codice di avviamento postale grazie a In Twig. La zona est del centro è la più ricca: 39.447 euro pro capite. In coda Boccaleone, Borgo Palazzo e Celadina: 21.838.

Frattura, forbice, distanza. Le metafore sono note, e nota è la sostanza: la distribuzione del reddito si polarizza anche all’interno della città, con una differenza forte tra centro e periferia. Bergamo non ne sfugge. Il senso comune trova una conferma anche nei numeri, quelli condensati nelle dichiarazioni fiscali relative all’anno d’imposta 2019 (presentate dunque nel 2020 e riferite all’anno pre-Covid) e da quest’anno «scompattati» a livello di Cap. Attraverso i codici d’avviamento postale la città è divisa in nove macroaree che assommano più quartieri contigui: e i quartieri più «ricchi» (anche se il reddito è una cosa distinta dal patrimonio) di Bergamo quasi doppiano i più «poveri». È un dato ulteriore che emerge dalle elaborazioni dell’istituto di ricerca InTwig, che ha già fornito una fotografia su base comunale per l’intera provincia.

Nel dettaglio, è la «porzione» della città che afferisce al Cap 24121 quella dove si sono dichiarati i redditi più alti, 39.447 il dato medio per ogni contribuente lì residente: si tratta della parte «est» del centro, che comprende indicativamente una parte di viale Papa Giovanni e poi l’area del Sentierone verso il Quadriportico, via Tasso, via Pignolo . In coda alla classifica, con un reddito quasi dimezzato rispetto ai «paperoni», e cioè 21.838 euro, c’è invece il pezzo di Bergamo che sta sotto il Cap 24125, tra Boccaleone, Borgo Palazzo e Celadina. La sintesi degli antipodi racconta che nel cuore del centro i redditi sono del 76% più alti rispetto a quell’angolo più periferico geograficamente ed economicamente.