Ricoveri, la curva torna a salire Crescono anche i dati bergamaschi

Basta scorrere i dati più recenti, incrociando le cifre fornite dalla Regione con quelle comunicate dagli ospedali locali dove ci si misura col Covid: domenica 10 gennaio, le strutture della nostra provincia ospitavano 249 pazienti positivi al coronavirus, il 4,2% in più dei 239 presenti il 1° gennaio, data che tra l’altro coincide col più basso numero di ricoverati da inizio novembre, quando s’è innescata la prima ondata.

In Lombardia, sempre domenica, i ricoverati totali per il virus erano 4.057 il 5,6% in più dei 3.839 del 1° gennaio. A livello complessivo lombardo, però, è proprio quel che è successo negli ultimi giorni ad aver attivato il campanello d’allarme: se da Capodanno l’allentamento della pressione ospedaliera era proseguito ancora brevemente, sino a toccare i 3.711 ricoverati totali il 4 gennaio, nei cinque giorni successivi i pazienti presenti sono invece aumentati di ben 346 unità.