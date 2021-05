Rifugi sulla linea di partenza, ancora tanta la neve

Giugno è ormai alle porte ma per molti dei rifugi bergamaschi non è ancora tempo di aperture vista la grande quantità di neve in quota.

Giugno è ormai alle porte ma per molti dei rifugi bergamaschi non è ancora tempo di aperture vista la grande quantità di neve in quota. «Il nostro vantaggio - fa sapere Alessia Moraschini dall’ Alpe Corte - è che ci troviamo a quote relativamente basse e questo ci ha permesso di aprire già nei fine settimana da inizio maggio. Da ieri lo siamo in modo continuativo».

Dal 5 giugno potrà dare il via alla stagione anche l’ Albani come ci conferma Sandra Bottanelli:«L’ultimo tratto del percorso presenta ancora un discreto quantitativo di neve e per questo motivo consigliamo di indossare un abbigliamento adeguato. Dalla settimana successiva, però, saremo sempre aperti». Anche al Merelli al Coca si prevede di rispettare le stesse date. «Tra le novità che possiamo segnalare in vista della nuova stagione - dice Fabrizio Gonella- è che abbiamo appena portato a termine il rifacimento dei bagni e quindi ringraziamo il Cai di Bergamo per aver reso possibile la cosa».