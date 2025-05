Robert Francis Prevost è il nuovo Papa: sarà Leone XIV. «La pace sia con voi, aiutateci a costruire ponti»

Il nuovo Vescovo di Roma è Robert Francis Prevost, scelto dal Collegio dei Cardinali riunito in Conclave dal 7 maggio. Si chiamerà Leone XIV . La folla in Piazza San Pietro ha accolto l’annuncio con un’ovazione, mentre le campane della Basilica suonano a festa. Emozione, lacrime e applausi hanno accompagnato la prima apparizione pubblica del Pontefice , che ha rivolto le sue prime parole al mondo.

Il primo Papa statunitense

L’elezione a Pontefice dello statunitense Robert Francis Prevost, che assume il nome di Leone XIV, rappresenta la prima volta di un Papa nordamericano . Prevost, 70 anni il prossimo 14 settembre, è originario di Chicago ed era finora prefetto del Dicastero per i vescovi e presidente della Pontificia commissione per l’America Latina. È dell’Ordine degli agostiniani e ha avuto una lunga esperienza missionaria in Perù, dove è stato anche vescovo di Chiclayo.

Le prime parole: «La pace sia con voi»

Commosso ha salutato la folla di fedeli in Piazza San Pietro: «La pace entri in tutti voi - ha detto il nuovo Pontefice -, a tutti i popoli a tutta la terra. La pace sia con voi. Il ricordo va a Papa Francesco: quella voce debole e coraggiosa di Papa Francesco che benediva Roma. Consentitemi: Dio ci vuole bene, Dio ama tutti e il male non prevarrà. Siamo tutti nelle mani di Dio. Pertanto senza paura, uniti mano nella mano con Dio e tra di voi, andiamo avanti. Siamo discepoli di Cristo, Cristo ci precede. Il mondo ha bisogno della sua Luce. Aiutateci anche voi, a costruire i posti, con il dialogo, con l’incontro, per essere un solo popolo, sempre in pace».