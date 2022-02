Roman, studente a Bergamo: «I miei nonni in Ucraina con le valigie pronte per scappare»

«Quando si va in giro per la città si ha una brutta sensazione. Anche se la situazione appare calma, l’atmosfera è pesante. Si percepisce che c’è qualcosa che non va bene. Insomma, non è come andare in giro per le strade di Bergamo dove ci si sente tranquilli e al sicuro». Racconta così Roman, studente al secondo anno dell’Istituto tecnico aeronautico Locatelli, quelle che sono le sensazioni che prova da qualche mese a questa parte ogni volta che torna a Kiev. Nella capitale Ucraina che, come ha sottolineato Roman «dista solo cento chilometri dalla Bielorussia, come andare da Brescia a Milano e quindi vicinissima a quelli che sono i primi alleati russi», vivono tutti i suoi nonni, altri parenti e gli amici di famiglia.

«La prima domanda che continuano a farsi i miei nonni – prosegue Roman che è appena tornato da un breve soggiorno a Kiev – è quello di dove possono ripararsi se davvero scoppia la guerra. Sono angosciati dal fatto che la città non è pronta perché ci sono pochi bunker dove andare a rifugiarsi. Pensano anche che, per ogni evenienza, sia meglio tenere pronte le valigie con gli effetti personali. Nei giorni in cui sono stato da loro insieme a mia mamma abbiamo cercato di tranquillizzarli, ma appena siamo partiti per tornare in Italia hanno ripreso ad essere molto spaventati. Tutti insieme invece ci facevamo coraggio».