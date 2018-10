Ruba il bancomat al paziente in ospedale Preleva mille euro: 16 mesi all’infermiere

Aveva sottratto il bancomat a un paziente ricoverato per malore per poi prelevare mille euro. Ex infermiere condannato a 16 mesi di reclusione.

Per la difesa dei coniugi infermieri le prove a loro carico sono «del tutto indiziarie». Non ci sarebbero elementi che incastrano inequivocabilmente il marito infermiere, men che meno quelli che incastrano la moglie infermiera. Per il gup Maria Luisa Mazzola che ha assolto la moglie ma ha condannato a 16 mesi in abbreviato il marito I. G., quel giorno in servizio al pronto soccorso dell’ospedale di Alzano, le prove a carico dell’uomo ci sono.